Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 4 Kasım Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? Tüm eleme adayları kimler?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 4 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Tüm 6 eleme adayı, potadaki isimler kimler?

MASTERCHEF 2 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Pelin ve Emre olmuştu.

MASTERCHEF 3 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Sergen 3. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara seçiliyor.

MASTERCHEF 4 KASIM DIŞ OYUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Günün menüsü şu şekilde:

Pelte tatlısı

Serpme pilav

Binard kavurma

Şam böreği

Nohut unu çorbası

MASTERCHEF 4 KASIM ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Henüz bugünün eleme adayları belli olmadı.

MASTERCHEF 4 KASIM DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Oylama halen devam ediyor. Henüz kazanan takım belli olmadı. Bugün dış oyun Batman Hasankeyf'te oynandı.

SKOR : MAVİ TAKIM 20 - 15 KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın 3. takım oyununda kırmızı takım yenilmişti. Kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayan kırmızı takımda dokunulmazlığı Azize kazandı. Azize 5. eleme adayı olarak Mert'in ismini verdi.

1. eleme adayı : Pelin

Pelin 2. eleme adayı : Emre

Emre 3. eleme adayı : Burcu

Burcu 4. eleme adayı : Dilara

Dilara 5. eleme adayı : Mert

Mert 6. eleme adayı : Hasan

Şimdi 6. eleme adayı için oylama yapılacak.

Yapılan oylama sonucu Hasan 6. eleme adayı oluyor.

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