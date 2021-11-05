Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 4 Kasım Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? Tüm eleme adayları kimler?
Masterchef'te 4 Kasım günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Azize'nin tabağı seçildi ve Azize 5. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 4 Kasım Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 4 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Tüm 6 eleme adayı, potadaki isimler kimler?
Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Pelin ve Emre olmuştu.
Bugün yapılan takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.
Dokunulmazlığı kazanan Sergen 3. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara seçiliyor.
Günün menüsü şu şekilde:
- Pelte tatlısı
- Serpme pilav
- Binard kavurma
- Şam böreği
- Nohut unu çorbası
Henüz bugünün eleme adayları belli olmadı.
Oylama halen devam ediyor. Henüz kazanan takım belli olmadı. Bugün dış oyun Batman Hasankeyf'te oynandı.
SKOR : MAVİ TAKIM 20 - 15 KIRMIZI TAKIM
Haftanın 3. takım oyununda kırmızı takım yenilmişti. Kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayan kırmızı takımda dokunulmazlığı Azize kazandı. Azize 5. eleme adayı olarak Mert'in ismini verdi.
- 1. eleme adayı : Pelin
- 2. eleme adayı : Emre
- 3. eleme adayı : Burcu
- 4. eleme adayı : Dilara
- 5. eleme adayı : Mert
- 6. eleme adayı : Hasan
Şimdi 6. eleme adayı için oylama yapılacak.
Yapılan oylama sonucu Hasan 6. eleme adayı oluyor.