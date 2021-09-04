Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 3 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim?
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Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 3 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim?

Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 3 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim?
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Masterchef'te 3 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak İbrahim'in tabağı seçildi ve İbrahim 5. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 3 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 3 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Tüm 6 eleme adayı, potadaki isimler kimler? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF HAFTANIN İLK 2 ELEME ADAYI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan , ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Emre oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu. İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası, 6 oyla arkadaşlarında en fazla oy alan Fatma ikinci elenme adayı oldu. Bu hafta eleme potasında 6 kişi arasında yer alacak iki isim Emre ve Fatma oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dün yapılan dokunulmazlık oyununu Milhan kazandı. Milhan 3. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara olmuştu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

3 Eylül Cuma günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu İbrahim kazandı ve 5. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. Birazdan 6. eleme adayı açıklanacak.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Emre
  • 2. eleme adayı : Fatma
  • 3. eleme adayı : Hasan
  • 4. eleme adayı : Dilara
  • 5. eleme adayı : Safanur
  • 6. eleme adayı : Hamza

Şuan oylama devam ediyor. 6. ve son eleme adayı birazdan belli olacak. Takipte kalabilirsiniz...

Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 3 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim?

6. aday Hamza olmuş oldu.

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