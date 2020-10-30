Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? 29 Ekim Perşembe Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Mavi takımın 30-15 dokunulmazlığı kazanmasıyla kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki 29 Ekim Perşembe bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? 3. ve 4. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerle dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Birinci ve ikinci eleme adayı kimdir?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Ekim Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununu Emir kazandı. Emir haftanın 3. eleme adayı olarak Furkan'ın ismini söyledi. Yapılan oylama sonucunda Barbaros 4. eleme adayı olarak seçilmiş oldu. Buna göre haftanın ilk 4 eleme adayı belli olmuş oldu. Tanya, Serhat, Furkan ve Barbaros ilk 4 eleme adayıdır.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

3. eleme adayı Furkan olurken 4. eleme adayı ise Barbaros olmuştur. Buna göre haftanın tüm eleme adayları aşağıdaki gibidir:

1. eleme adayı : Tanya

2. eleme adayı : Serhat

3. eleme adayı : Furkan

4. eleme adayı : Barbaros