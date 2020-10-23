Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? 22 Ekim Perşembe Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Mavi takımın 4-3 dokunulmazlığı kazanmasıyla kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki 22 Ekim Perşembe bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? 3. ve 4. eleme adayı kim?