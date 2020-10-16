Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Perşembe Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı?
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Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Perşembe Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı?

16.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:38
Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Perşembe Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Kırmızı takımın 3-2 dokunulmazlığı kazanmasıyla mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki 15 Ekim Perşembe bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? 3. ve 4. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerle dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 3. ve 4. eleme adayları kimler? 15 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Birinci ve ikinci eleme adayı kimdir?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Ekim Perşembe haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kırmızı takım 3-2 kazandı. Ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık oynadı. Bu yarışmanın sonucunda bireysel dokunulmazlığı Esra kazandı. Esra 3. eleme adayı olarak Emir'in ismini söyledi. Yapılan oylamada ise 4. eleme adayı Uğur oldu.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

3. eleme adayı Emir olurken 4. eleme adayı ise Uğur olmuştur. Buna göre bu haftanın ilk 4 eleme adayı isimleri aşağıdaki gibidir.

1. eleme adayı : Didem

2. eleme adayı : Özgül

3. eleme adayı : Emir

4. eleme adayı : Uğur

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