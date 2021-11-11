Masterchef haftanın 3. takım oyununu kim kazandı? 11 Kasım Dış oyunu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı?
Masterchef 1 Kasım Perşembe günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Toplam dokunulmazlıkta 1-1 lik beraberlik devam ediyor. Mavi takım kazanırsa durumu 2-1 yapacak. Peki, 11 Kasım Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef hangi takım kazandı? En çok puanı kim aldı? İşte detaylar...
11 Kasım Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Peki, bugünkü dokunulmazlığı hangi takım alacak? 11 Kasım Masterchef menüsü nedir? Hangi yemekler yapıldı?
Haftanın ilk takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Araz ve Azize olmuştu.
Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın 3. ve 4. eleme adayları Dilara ve Pelin olmuştu.
Bugün Mersin yöresine ait yemekler yapıldı. Toplam 5 çeşit yemek yapılacak.
Günün menüsü şöyle:
- Yüksük Çorbası
- Vardabit Parçası
- Batırık
- Etli Gölevez
- Mamül
Henüz oylamaya geçilmedi. Mersin dış oyununu kazanan takım haftanın da kazananı olacak.
Yemekler ve oylamalar şu şekilde:
- - Yüksük Çorbası kazanan takım : -
- - Vardabit Parçası kazanan takım : -
- - Batırık kazanan takım : -
- - Etli Gölevez kazanan takım : -
- - Mamül kazanan takım : -
SONUÇ : -
Birazdan belli olacak.