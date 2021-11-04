Masterchef haftanın 3. takım oyununu kim kazandı? 4 Kasım Dış oyunu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı?
Masterchef 4 Kasım Perşembe günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Toplam dokunulmazlıkta 1-1 lik beraberlik devam ediyor. Mavi takım kazanırsa durumu 2-1 yapacak. Peki, 4 Kasım Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef hangi takım kazandı? En çok puanı kim aldı? İşte detaylar...
4 Kasım Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Peki, bugünkü dokunulmazlığı hangi takım alacak? 4 Kasım Masterchef menüsü nedir? Hangi yemekler yapıldı?
Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Pelin ve Emre olmuştu.
Bugün yapılan takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.
Dokunulmazlığı kazanan Sergen 3. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara seçiliyor.
- 1. eleme adayı : Pelin
- 2. eleme adayı : Emre
- 3. eleme adayı : Burcu
- 4. eleme adayı : Dilara
Günün menüsü şu şekilde:
- Pelte tatlısı
- Serpme pilav
- Binard kavurma
- Şam böreği
- Nohut unu çorbası
Henüz bugünün eleme adayları belli olmadı.
Oylama halen devam ediyor. Henüz kazanan takım belli olmadı. Bugün dış oyun Batman Hasankeyf'te oynandı.
SKOR : MAVİ TAKIM 20 - 15 KIRMIZI TAKIM
Bu sonuca göre Kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.