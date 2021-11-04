Masterchef haftanın 3. takım oyununu kim kazandı? 4 Kasım Dış oyunu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı?

4 Kasım Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Peki, bugünkü dokunulmazlığı hangi takım alacak? 4 Kasım Masterchef menüsü nedir? Hangi yemekler yapıldı?

MASTERCHEF 2 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Pelin ve Emre olmuştu.

MASTERCHEF 3 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Sergen 3. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara seçiliyor.

1. eleme adayı : Pelin

2. eleme adayı : Emre

3. eleme adayı : Burcu

4. eleme adayı : Dilara

MASTERCHEF 4 KASIM DIŞ OYUNDA HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Günün menüsü şu şekilde:

Pelte tatlısı

Serpme pilav

Binard kavurma

Şam böreği

Nohut unu çorbası

MASTERCHEF 4 KASIM ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Henüz bugünün eleme adayları belli olmadı.

MASTERCHEF 4 KASIM DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Oylama halen devam ediyor. Henüz kazanan takım belli olmadı. Bugün dış oyun Batman Hasankeyf'te oynandı.

SKOR : MAVİ TAKIM 20 - 15 KIRMIZI TAKIM

Bu sonuca göre Kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.