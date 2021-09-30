Masterchef haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 30 Eylül Perşembe Ailelerin oyladığı oyunu kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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Masterchef haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 30 Eylül Perşembe Ailelerin oyladığı oyunu kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

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Masterchef haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 30 Eylül Perşembe Ailelerin oyladığı oyunu kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef 30 Eylül Perşembe günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Toplam dokunulmazlıkta 2-0 mavi takım üstünlüğü mevcuttur. Mavi takım kazanırsa haftayı 3-0 kapatmış olacak. Peki, 30 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef hangi takım kazandı? En çok puanı kim aldı? İşte detaylar...

30 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Peki, bugünkü dokunulmazlığı hangi takım alacak? 30 Eylül Masterchef menüsü nedir? Hangi yemekler yapıldı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Dün yapılan haftanın 2. takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştı.

Toplam 4 yemek istendi. Masterchef 30 Eylül günü istenen yemekler şöyle.

30 Eylül Günün Menüsü:

  • - Kabak çiçeği dolması
  • - Tepsili içli köfte
  • - İslim kebabı
  • - Haşhaşlı revani tatlısı

Masterchef haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 30 Eylül Perşembe Ailelerin oyladığı oyunu kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Henüz kazanan takım açıklanmadı. 4 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Her zarf içerisinde 4 oy mevcuttur. Toplam 36 oy verilecek. 18'i geçen kazanmış olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemekler ve kazanan takımlar:

  • Kabak çiçeği dolması : 9-0 mavi takım kazandı
  • Tepsili içli köfte : 7-2 mavi takım kazandı
  • İslim kebabı : 6-3 mavi takım kazandı
  • Haşhaşlı revani tatlısı : 5-4 mavi takım kazandı

MAVİ TAKIM 27 - 9 KIRMIZI TAKIM

Masterchef haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 30 Eylül Perşembe Ailelerin oyladığı oyunu kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

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Haber: Masterchef haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 30 Eylül Perşembe Ailelerin oyladığı oyunu kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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