Masterchef haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 30 Eylül Perşembe Ailelerin oyladığı oyunu kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

30 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Peki, bugünkü dokunulmazlığı hangi takım alacak? 30 Eylül Masterchef menüsü nedir? Hangi yemekler yapıldı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

29 EYLÜL DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZAN?

Dün yapılan haftanın 2. takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştı.

30 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ NE?

Toplam 4 yemek istendi. Masterchef 30 Eylül günü istenen yemekler şöyle.

30 Eylül Günün Menüsü:

- Kabak çiçeği dolması

- Tepsili içli köfte

- İslim kebabı

- Haşhaşlı revani tatlısı

30 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Henüz kazanan takım açıklanmadı. 4 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Her zarf içerisinde 4 oy mevcuttur. Toplam 36 oy verilecek. 18'i geçen kazanmış olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemekler ve kazanan takımlar:

Kabak çiçeği dolması : 9-0 mavi takım kazandı

9-0 mavi takım kazandı Tepsili içli köfte : 7-2 mavi takım kazandı

7-2 mavi takım kazandı İslim kebabı : 6-3 mavi takım kazandı

6-3 mavi takım kazandı Haşhaşlı revani tatlısı : 5-4 mavi takım kazandı

TOPLAM SKOR

MAVİ TAKIM 27 - 9 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

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