Masterchef haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 23 Eylül Dış oyunu kim aldı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
Masterchef 23 Eylül Perşembe günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Toplam dokunulmazlıkta 1-1 beraberlik devam ediyor. Herhangi bir takımın kazanması durumunda skor 2-1 olacak. Peki, 23 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef hangi takım kazandı? En çok puanı kim aldı? İşte detaylar...
23 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Peki, bugünkü dokunulmazlığı hangi takım alacak? 23 Eylül Masterchef menüsü nedir? Hangi yemekler yapıldı?
Dün yapıçan haftanın 2. takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştı.
Toplam 5 yemek istendi. Masterchef 23 Eylül günü istenen yemekler şöyle.
23 Eylül Günün Menüsü:
- - Kuşkonmaz Çorbası
- - Vol Au Vent
- - İsveç Köfte
- - Dana Yanağı
- - Peche Melba
Henüz kazanan takım açıklanmadı. 5 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Toplam 30 oy verilecek. 15'i geçen takım kazanacak.
Yemekler ve kazanan takımlar:
- - Kuşkonmaz Çorbası kazanan : 6-0 (KIRMIZI TAKIM)
- - Vol Au Vent kazanan : 5-1 (MAVİ TAKIM)
- - İsveç Köfte kazanan : 4-2 (MAVİ TAKIM)
- - Dana Yanağı kazanan :
- - Peche Melba kazanan :
TOPLAM SONUÇ : 9-9
KAZANAN TAKIM : -
Birazdan açıklanacak...