MasterChef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları! MasterChef puan durumu! Özgül mü, Serhat mı?
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MasterChef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları! MasterChef puan durumu! Özgül mü, Serhat mı?

24.12.2020 22:08 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:12
MasterChef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları! MasterChef puan durumu! Özgül mü, Serhat mı?

24 Aralık Perşembe günü yayınlanan MasterChef yarışmasında 3. eleme adayı belirlenecek. MasterChef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları! MasterChef puan durumu!

Birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayan yarışmacılardan 1 kişi daha eleme adayı olacak. MasterChef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları! MasterChef puan durumu! Özgül mü, Serhat mı?

MASTERCHEF HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Özgül; 7, 7, 7, 5

Serhat; 8, 7,8, 7

Özgül 26, Serhat 30 puan ile ikinci mücadeleye başladı. 2 oyun sonrası belirlenecek 3. eleme adayı için haberimizi takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1.'yi belirlemek için ve her hafta en yüksek puanları alabilmek için yarışan adaylardan ilk eleme adayı Emir oldu. Kalan yarışmacılardan en düşük puanı alıp eleme adayı olan isim Barbaros.

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