Masterchef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler? Eleme potasında kimler var?
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Masterchef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler? Eleme potasında kimler var?

29.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:53
Masterchef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler? Eleme potasında kimler var?

Masterchef bugün 29 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. 2. ve 3. eleme adayları kim?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 29 Kasım Pazar dokunulmazlığı kim aldı? 3. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

8 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı yendi. Haliyle kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Emir kazandı. Yapılan oylamaya göre 3. eleme adayı Barbaros seçildi.

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Dokunulmazlığı kazanan isim : EMİR

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Uğur

2. eleme adayı : Sefa

3. eleme adayı : Barbaros

Haftanın 3 eleme adayı da belli oldu. Buna göre Uğur, Sefa ve Barbaros eleme potasındaki isimler oldu.

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