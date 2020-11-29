Masterchef haftanın 3. eleme adayı kim oldu? 1. 2. ve 3. eleme adayları kimler? Eleme potasında kimler var?

Masterchef bugün 29 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. 2. ve 3. eleme adayları kim?