Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 10 Kasım Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 10 Kasım 2021 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 10 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Araz ve Azize olmuştu.

MASTERCHEF 10 KASIM GÜNÜN MENÜSÜ NE?

10 Kasım Günün menüsü şöyle:

- Mahluta Çorbası (Güney Doğu Anadolu)

- Çökelek Böreği (Akdeniz)

- Deniz Börülcesi Salatası (Ege)

- Zırh Salatası (Marmara)

- Kiremitte Balık (Karadeniz)

- Ankara Tava (İç Anadolu)

- Murtuğa (Doğu Anadolu)

10 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Buna göre birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Bireysel dokunulmazlıkta şefler 10 Kasım'a özel Sonsuzluk Tabağı'nın yapılmasını istedi.

Birazdan yarışma başlayacak. Kazanan ismi sonuçlandığında yazacağız.

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