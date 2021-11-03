Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 3 Kasım Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 3 Kasım 2021 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Pelin ve Emre olmuştu.

MASTERCHEF 3 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

İlk 2 yemeği de mavi takım kazanmıştı.

Haluski kazanan takım : Mavi takım

Aletria kazanan takım : Mavi takım

SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 0 KIRMIZI TAKIM

Buna göre Mavi takım durumu 1-1 e getirdi. Kırmızı takım şuanda kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor.

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