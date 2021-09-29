Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler düelloda 5 farklı yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı? 29 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını kim aldı?
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül 2021 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Milhan ve Araz olmuştu.
Masterchef 29 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını devam ediyor. Henüz kazanan açıklanmadı. Bugün 5 farklı ülkenin yemeği düello şeklinde yapılacak. 3 olan kazanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda farklı yemekler yapılıyor. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.
Düello eşleşmeleri ve kazanan takımlar şu şekilde:
- 1. oyun : Ateş+Mustafa/ Tahsin-Azize : MAVİ TAKIM kazandı
- 2. oyun : MAVİ TAKIM kazandı
- 3. oyun : Burcu+Araz/ Sergen+Dilara : KIRMIZI TAKIM kazandı
- 4. oyun : Safanur+Emre/ Hasan+Pelin : KIRMIZI TAKIM kazandı
Yarışma halen devam ediyor. 3 olan takım kazanacak. Şuan skor 2-1 Mavi takım önde.
Şuanda 2-2 eşitlik var.
SKOR : MAVİ TAKIM 2 - 2 KIRMIZI TAKIM (3 olan kazanacak)
KAZANAN TAKIM : -