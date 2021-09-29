Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül 2021 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF 21 EYLÜL HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Milhan ve Araz olmuştu.

MASTERCHEF 29 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE?

Masterchef 29 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını devam ediyor. Henüz kazanan açıklanmadı. Bugün 5 farklı ülkenin yemeği düello şeklinde yapılacak. 3 olan kazanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF 29 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda farklı yemekler yapılıyor. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Düello eşleşmeleri ve kazanan takımlar şu şekilde:

1. oyun : Ateş+Mustafa/ Tahsin-Azize : MAVİ TAKIM kazandı

Ateş+Mustafa/ Tahsin-Azize : MAVİ TAKIM kazandı 2. oyun : MAVİ TAKIM kazandı

MAVİ TAKIM kazandı 3. oyun : Burcu+Araz/ Sergen+Dilara : KIRMIZI TAKIM kazandı

Burcu+Araz/ Sergen+Dilara : KIRMIZI TAKIM kazandı 4. oyun : Safanur+Emre/ Hasan+Pelin : KIRMIZI TAKIM kazandı

Yarışma halen devam ediyor. 3 olan takım kazanacak. Şuan skor 2-1 Mavi takım önde.

Şuanda 2-2 eşitlik var.

SKOR : MAVİ TAKIM 2 - 2 KIRMIZI TAKIM (3 olan kazanacak)

KAZANAN TAKIM : -

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