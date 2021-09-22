Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler börek çeşitlerinden 8 çeşit börek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı? 15 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını kim aldı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Eylül 2021 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Mustafa ve Sergen olmuştu.

Masterchef 22 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını devam ediyor. Henüz kazanan açıklanmadı.

22 Eylül Günün menüsü şöyleydi:

  • - Puf Böreği
  • - Talaş Böreği
  • - Laz Böreği
  • - Girit Böreği
  • - Kol Böreği
  • - Boşnak Böreği
  • - Gül Böreği
  • - Avcı Böreği

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda 8 farklı börek çeşitleri yapılıyor. Jüriler birazdan börekler için oylama yapacak.

Börekler ve düello eşleşmeleri şu şekilde:

  • Puf Böreği : Azize/Şükrü - 1 numara
  • Talaş Böreği : Burcu/Hamza - 6 numara
  • Laz Böreği : Mert/Emre - 3 numara
  • Girit Böreği : Eren/Safanur - 5 numara
  • Kol Böreği : Ateş/Milhan - 7 numara
  • Boşnak Böreği : Hasan/Tahsin - 8 numara
  • Gül Böreği : Mustafa/Dilara - 4 numara
  • Avcı Böreği : Sergen/Araz - 2 numara

Henüz yarışma tamamlanmadı. Kazananlar yarışma sonunda açıklanacak.

  • Puf Böreği kazananı : KIRMIZI TAKIM (ŞÜKRÜ)
  • Talaş Böreği kazananı :
  • Laz Böreği kazananı :
  • Girit Böreği kazananı :
  • Kol Böreği kazananı :
  • Boşnak Böreği kazananı :
  • Gül Böreği kazananı :
  • Avcı Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (SERGEN)

KAZANAN TAKIM : -

Sonuçlar birazdan açıklanacak. Şuan 1-1 eşitlik var. 5 olan dokunulmazlığı kazanan takım olacak.

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Haber: Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? - Haberler
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