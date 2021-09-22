Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Eylül 2021 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 21 EYLÜL HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Mustafa ve Sergen olmuştu.

MASTERCHEF 22 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE?

Masterchef 22 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını devam ediyor. Henüz kazanan açıklanmadı.

22 Eylül Günün menüsü şöyleydi:

- Puf Böreği

- Talaş Böreği

- Laz Böreği

- Girit Böreği

- Kol Böreği

- Boşnak Böreği

- Gül Böreği

- Avcı Böreği

MASTERCHEF 22 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda 8 farklı börek çeşitleri yapılıyor. Jüriler birazdan börekler için oylama yapacak.

Börekler ve düello eşleşmeleri şu şekilde:

Puf Böreği : Azize/Şükrü - 1 numara

Azize/Şükrü - 1 numara Talaş Böreği : Burcu/Hamza - 6 numara

Burcu/Hamza - 6 numara Laz Böreği : Mert/Emre - 3 numara

Mert/Emre - 3 numara Girit Böreği : Eren/Safanur - 5 numara

Eren/Safanur - 5 numara Kol Böreği : Ateş/Milhan - 7 numara

Ateş/Milhan - 7 numara Boşnak Böreği : Hasan/Tahsin - 8 numara

Hasan/Tahsin - 8 numara Gül Böreği : Mustafa/Dilara - 4 numara

Mustafa/Dilara - 4 numara Avcı Böreği : Sergen/Araz - 2 numara

BÖREK DÜELLOSUNU KAZANANLAR

Henüz yarışma tamamlanmadı. Kazananlar yarışma sonunda açıklanacak.

Puf Böreği kazananı : KIRMIZI TAKIM (ŞÜKRÜ)

Talaş Böreği kazananı :

Laz Böreği kazananı :

Girit Böreği kazananı :

Kol Böreği kazananı :

Boşnak Böreği kazananı :

Gül Böreği kazananı :

Avcı Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (SERGEN)

KAZANAN TAKIM : -

Sonuçlar birazdan açıklanacak. Şuan 1-1 eşitlik var. 5 olan dokunulmazlığı kazanan takım olacak.

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