Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 15 Eylül Çarşamba Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül 2021 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 14 EYLÜL HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Burcu ve Mustafa olmuştu.

MASTERCHEF 15 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE?

Masterchef 15 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı.

Günün menüsü şöyleydi: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

- Tom Yup Soup (Çorba)

- Tod Mun Pla (Balık köfte)

- Pad See Ew (Noodle)

- Kızarmış pilav

- Massaman Curry

- Pla Tod Kratiem (Balık)

- Mangolu Puding (Tatlı)

MASTERCHEF 15 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Tayland mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:

Tom Yup Soup (Çorba) kazananı : Mavi takım

Tod Mun Pla (Balık köfte) kazananı : Mavi takım

Pad See Ew (Noodle) kazananı : Kırmızı takım

Kızarmış pilav kazananı : Kırmızı takım

Massaman Curry kazananı : Mavi takım

Pla Tod Kratiem (Balık) kazananı : Kırmızı takım

Mangolu Puding (Tatlı) kazananı : Mavi takım

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını 4-3 Mavi takım kazanıyor.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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