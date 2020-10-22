Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı?
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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı?

22.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:50
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler çay saati menüsünden 7 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Ekim Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler Çay Saati ile 7 çeşit yemek yapılmasını istedi. Yapılacaklar: Vişneli mekik - sosyete mantısı - çilekli tart - ekler - sakallı sandviç - dereotlu poğaça - çatal şeklindedir.

22 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Henüz sonuç tam olarak açıklanmadı. Şuan şefler yemeklerin tadına bakıyor. Oylamaya geçilmedi.

KAZANAN : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM : 4

KIRMIZI TAKIM : 3

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı?

KAZANAN TAKIMLAR KİMLER? HANGİ YEMEKLER KAZANDI?

Vişneli mekik kazanan takım : KIRMIZI

Sosyete mantısı kazanan takım : KIRMIZI

Çilekli tart kazanan takım : MAVİ

Ekler kazanan takım : MAVİ

Sakallı sandviç kazanan takım : KIRMIZI

Dereotlu poğaça kazanan takım : MAVİ

Çatal kazanan takım : MAVİ

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