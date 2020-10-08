Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

08.10.2020 22:03 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:27
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler kök sebzeleri kullanarak 5 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 8 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 8 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler kök sebzeler ile 5 çeşit yemek yapılmasını istedi. Şefler, çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı çeşitlerinin kök sebzelerle birlikte yapılmasını istedi.

8 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Henüz hangi takım kazandı şefler açıklamadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

KÖK SEBZELERDEN YAPILAN YEMEK ÇEŞİTLERİ NELER OLACAK?

Çorba

Soğuk başlangıç

Ara sıcak

Ana yemek

Tatlı

YARIŞMACILAR

Ana yemekte : Serhat ve Barbaros yarışıyor.

Tatlıda : Berker ve Furkan yarışıyor.

KAZANANLAR

Çorbada kazanan : Mavi takım

Soğuk başlangıç kazanan : Mavi takım

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Ara sıcakta kazanan : Mavi takım

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Ana yemekte kazanan : Mavi takım

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Tatlıda kazanan : Kırmızı takım

SONUÇ

MAVİ TAKIM : 4

KIRMIZI TAKIM : 1

Buna göre 2. dokunulmazlığı mavi takım kazanmıştır.

MAVİ TAKIM KADROSU

Esra, Furkan, Barbaros, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Didem

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Ebru, Serhat, Tanya, Eray, Sefa, Berker, Walison

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