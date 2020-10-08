Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler kök sebzeleri kullanarak 5 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 8 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?
MASTERCHEF 8 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler kök sebzeler ile 5 çeşit yemek yapılmasını istedi. Şefler, çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı çeşitlerinin kök sebzelerle birlikte yapılmasını istedi.
8 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Henüz hangi takım kazandı şefler açıklamadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.
KÖK SEBZELERDEN YAPILAN YEMEK ÇEŞİTLERİ NELER OLACAK?
Çorba
Soğuk başlangıç
Ara sıcak
Ana yemek
Tatlı
YARIŞMACILAR
Ana yemekte : Serhat ve Barbaros yarışıyor.
Tatlıda : Berker ve Furkan yarışıyor.
KAZANANLAR
Çorbada kazanan : Mavi takım
Soğuk başlangıç kazanan : Mavi takım
Ara sıcakta kazanan : Mavi takım
Ana yemekte kazanan : Mavi takım
Tatlıda kazanan : Kırmızı takım
SONUÇ
MAVİ TAKIM : 4
KIRMIZI TAKIM : 1
Buna göre 2. dokunulmazlığı mavi takım kazanmıştır.
MAVİ TAKIM KADROSU
Esra, Furkan, Barbaros, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Didem
KIRMIZI TAKIM KADROSU
Ebru, Serhat, Tanya, Eray, Sefa, Berker, Walison