Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 9 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler İtalyan yöresine ait 7 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı? 9 Eylül Perşembe haftanın 2. dokunulmazlığını kim aldı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül 2021 Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? DÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün sokak yemekleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Nohut Dürüm : KIRMIZI TAKIM kazandı

Balık Ekmek : MAVİ TAKIM kazandı

Goralı : MAVİ TAKIM kazandı

Islak Hamburger : KIRMIZI TAKIM kazandı

Kumpir : KIRMIZI TAKIM kazandı

Halka Tatlısı : MAVİ TAKIM kazandı

Bici Bici : MAVİ TAKIM kazandı

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım 4-3 kazandı.

MASTERCHEF 9 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 9 Eylül dokunulmazlık oyunu İtalyan mutfağı menüsü:

Günün menüsü şöyle:

Dana Carpaccio

Parmigiana

Cannelloni

Gnocchi

Orata All'acqua Pazza

Osso Buco

Zeppole

9 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda İtalyan mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:

Dana Carpaccio kazananı : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM Parmigiana kazananı : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM Cannelloni kazananı : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM Gnocchi kazananı : -TAKIM

Orata All'acqua Pazza kazananı : -TAKIM

Osso Buco kazananı : -TAKIM

Zeppole kazananı : -TAKIM

Parmigiana kazananı : KIRMIZI TAKIM

SONUÇ

MAVİ TAKIM - KIRMIZI TAKIM