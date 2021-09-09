Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 9 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler İtalyan yöresine ait 7 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı? 9 Eylül Perşembe haftanın 2. dokunulmazlığını kim aldı?
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Eylül 2021 Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...
MASTERCHEF 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? DÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dün sokak yemekleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
- Nohut Dürüm : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Balık Ekmek : MAVİ TAKIM kazandı
- Goralı : MAVİ TAKIM kazandı
- Islak Hamburger : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Kumpir : KIRMIZI TAKIM kazandı
- Halka Tatlısı : MAVİ TAKIM kazandı
- Bici Bici : MAVİ TAKIM kazandı
Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım 4-3 kazandı.
MASTERCHEF 9 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 9 Eylül dokunulmazlık oyunu İtalyan mutfağı menüsü:
Günün menüsü şöyle:
- Dana Carpaccio
- Parmigiana
- Cannelloni
- Gnocchi
- Orata All'acqua Pazza
- Osso Buco
- Zeppole
9 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda İtalyan mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.
Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:
- Dana Carpaccio kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Parmigiana kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Cannelloni kazananı : MAVİ TAKIM
- Gnocchi kazananı : -TAKIM
- Orata All'acqua Pazza kazananı : -TAKIM
- Osso Buco kazananı : -TAKIM
- Zeppole kazananı : -TAKIM
SONUÇ
MAVİ TAKIM - KIRMIZI TAKIM