Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
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Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler Fas yöresine ait 5 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 2 Eylül 2021 Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 2 Eylül dokunulmazlık oyunu Fas mutfağı menüsü:

- Harira Çorbası Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

- Şakşuka

- Patates köftesi (Maakouda)

- Tavuk

- Chermoulalı Balık

- Kefta Tajine (Köfte)

- Helva Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Köfteyi iyi yapan takım Mavi takım oldu.

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Tatlıda kazanan takım kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı 4-3 kırmızı takım kazanmış oldu.

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

2 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda FAS mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler yemekler için oylamayı yaptı. İşte kazanan takım ve kazandıkları yemekler şöyle:

  • Harira Çorbası kazanan takım : MAVİ TAKIM
  • Şakşuka kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
  • Maakouda kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
  • Kuskuslu Tavuk kazananı : KIRMIZI TAKIM
  • Balık kazananı : MAVİ TAKIM
  • Köfte kazananı : MAVİ TAKIM
  • Helva kazananı : KIRMIZI TAKIM

SONUÇ

MAVİ TAKIM : 3

KIRMIZI TAKIM : 4

Şuan durum 3-3 oldu. Son yemeğin ardından kazanan takım açıklanacak.

Buna göre kırmızı takım haftanın 2. dokunulmazlığını 4-3 kazanmış oldu. Mavi takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? - Haberler
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