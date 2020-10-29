Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

29.10.2020 22:34 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:01
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler Çanakkale menüsünden 5 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 29 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 29 Ekim dokunulmazlık oyunu Çanakkale menüsü:

- Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası

- Akivades & Hindiba ve Turpotu Salatası

- Bozcaada Kalamar Dolması

- Çanakkale Palamut Pilakisi

- Itır Otlu Çanakkale Fırın Sütlacı

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

29 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu Çanakkale'de oynandı. Birçok tadımcının katıldığı programda oylar verildi. Şuanda sonuçların açıklanması bekleniyor. Bakalım mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı kazanacak.

29 EKİM MASTERCHEF ÇANAKKALE MENÜSÜ NELER OLACAK?

- Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası

- Akivades & Hindiba ve Turpotu Salatası

- Bozcaada Kalamar Dolması

- Çanakkale Palamut Pilakisi

- Itır Otlu Çanakkale Fırın Sütlacı

YARIŞMACILAR VE KAZANANLAR

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası kazanan takım : 7-2 MAVİ TAKIM KAZANDI.

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Akivades & Hindiba ve Turpotu Salatası kazanan takım : 9-0 MAVİ TAKIM KAZANDI.

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Bozcaada Kalamar Dolması kazanan takım : 6-3 KIRMIZI TAKIM KAZANDI.

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Çanakkale Palamut Pilakisi kazanan takım : 5-4 KIRMIZI TAKIM KAZANDI.

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Itır Otlu Çanakkale Fırın Sütlacı kazanan takım : 7-2 MAVİ TAKIM KAZANDI.

SONUÇ

MAVİ TAKIM : 30

KIRMIZI TAKIM : 15

Toplam 45 oy verildi. Sonuç olarak 30-15 mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray, Sefa

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Tanya, Barbaros, Serhat, Furkan, Emir, Ebru

İlgili Haberler

Masterchef 27 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef 27 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı?
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı?
Masterchef 20 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazan? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef 20 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazan? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler! - HaberMasterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? - HaberMasterchef günün menüsü nedir? 29 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef Çanakkale menüsünde neler yapılacak? - Haberİlhami Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi ilin valisidir? İlhami Aktaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler! - Haber57. Alay nedir? 57. Piyade Alayı nedir? 57. Piyade Alayı önemi ve tarihi nedir? 57. Alay'ın katıldığı savaşlar nelerdir? - HaberErdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim - HaberKanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım - EkonomiSon dakika altın fiyatları : Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın fiyatları 27 Ekim 2020 - HaberSon dakika: Hatay'da yaşanan patlamada ölü ve yaralı var mı? Hatay'da patlama nasıl oldu? - HaberSon dakika: Ay'da su bulundu? Ay'da su nasıl bulundu? Ay'da su kim tarafından bulundu? - HaberSon dakika: İstanbul'da alınan yeni tedbirler neler? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? - HaberBenzine indirim var mı, benzine indirim mi geldi? Son dakika benzin fiyatı, benzinin litre fiyatı ne kadar? - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Sezen Aksu Hakan Taşıyan Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Sergen Yalçın İsmail Kartal
Daha Fazla Fransa Avrupa Antalya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 23:01:23. #1.15#
title