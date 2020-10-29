Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler Çanakkale menüsünden 5 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 29 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?
MASTERCHEF 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 29 Ekim dokunulmazlık oyunu Çanakkale menüsü:
- Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası
- Akivades & Hindiba ve Turpotu Salatası
- Bozcaada Kalamar Dolması
- Çanakkale Palamut Pilakisi
- Itır Otlu Çanakkale Fırın Sütlacı
29 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu Çanakkale'de oynandı. Birçok tadımcının katıldığı programda oylar verildi. Şuanda sonuçların açıklanması bekleniyor. Bakalım mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı kazanacak.
29 EKİM MASTERCHEF ÇANAKKALE MENÜSÜ NELER OLACAK?
- Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası
- Akivades & Hindiba ve Turpotu Salatası
- Bozcaada Kalamar Dolması
- Çanakkale Palamut Pilakisi
- Itır Otlu Çanakkale Fırın Sütlacı
YARIŞMACILAR VE KAZANANLAR
Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası kazanan takım : 7-2 MAVİ TAKIM KAZANDI.
Akivades & Hindiba ve Turpotu Salatası kazanan takım : 9-0 MAVİ TAKIM KAZANDI.
Bozcaada Kalamar Dolması kazanan takım : 6-3 KIRMIZI TAKIM KAZANDI.
Çanakkale Palamut Pilakisi kazanan takım : 5-4 KIRMIZI TAKIM KAZANDI.
Itır Otlu Çanakkale Fırın Sütlacı kazanan takım : 7-2 MAVİ TAKIM KAZANDI.
SONUÇ
MAVİ TAKIM : 30
KIRMIZI TAKIM : 15
Toplam 45 oy verildi. Sonuç olarak 30-15 mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.
MAVİ TAKIM KADROSU
Özgül, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray, Sefa
KIRMIZI TAKIM KADROSU
Tanya, Barbaros, Serhat, Furkan, Emir, Ebru