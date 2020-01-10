10.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:34

MasterChef Türkiye yarışmasına ayrı finale kadar çıkan MasterChef Güzide, yarı finalde elenerek yarışmaya veda etmişti. Yarışma performansı ile dikkat çeken MasterChef Güzide Mertcan, özel haytı ve villası ile sık sık gündeme geldi ve vatandaşların merak konusu oldu. Peki MasterChef Güzide Mertcan kimdir? MasterChef Güzide Mertcan hayatı ve biyografisi! Masterchef Güzide Mertcan Eşi Kimdir? Mustafa Mertcan kimdir?

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Güzide Mertcan evli ve 3 çocuk annesidir.

Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı. Şuan yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde. Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

MasterChef Güzide Mertcan

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa MERTCAN, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA'dan "Brass Ring Award" ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.

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