MasterChef günün menüsü nedir? 28 Ağustos MasterChef ödülü ne oldu? MasterChef'in 28 Ağustos akşamı yayımlanan bölümünde kırmızı ve mavi takımlar, erkek ve kadın takımları olarak ikiye bölündü. Erkek sayısı kadınlara kıyasla fazla olduğundan Eray ile Barbaros oyun dışı bırakıldı. Peki, MasterChef'te ödül ne?

Kadın ve erkek takımı olarak mücadele eden yarışamcılar, sütlü tatlılar ile rakiplerini mağlup etmeye çalışacak. İki takım belirlense de yarışmacılar bireysel olarak rekabet edecek. MasterChef 28 Ağustos menüsü ne?

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

Sevilen yarışma programı MasterChef'te, 16 yarışmacı kadın ve erkek takımı olarak oyun oynayacak. Jüri, büyük ödül için her iki takımda bireysel yarışacak isimlerden sütlü tatlılar istedi. Yarışmacılardan beklenen tatlılar:

1 - Kazandibi

2 - Aşure

3 - Su muhallebisi

4 - Krem karamel

5 - Kadayıf muhallebi

6 - Keşkül

7 - Zerde

MASTERCHEF TAKIM OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

TV8'de izleyiciyi ekrana kitleyen MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında, 28 Ağustos günü kırmızı ve mavi takımlar değiştirildi. Kadın ve erkek takımı olarak mücadele eden yarışmacılardan, verilen tatlıları en iyi yapan taraf 10 bin TL ödülün sahibi olacak.