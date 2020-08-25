MasterChef günün menüsü nedir? 25 Ağustos MasterChef takım oyunu menüsü ne oldu? MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takım oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan yedi çeşit yemeğin yer aldığı Çin mutfağı menüsü istedi. Peki, Çin menüsünde yer alan yemekler neler?

Kırmızı takımın önceki günden kazandığı 5 dakika avantajla oynayacağı oyunda, iki takımdan da 7 çeşit yemek istendi. Mavi takım, istenen menüyü 40 dakika içinde bitirmek zorunda olacak. 25 Ağustos günün menüsü nedir? Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı takım oyununda kırmızı grup 5 dakika önceden menüyü hazırlamaya başladı. İşte, detaylar...

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

25 Ağustos'ta yayımlanan 36. bölümde jüri, her iki takımdan da Çin mutfağından yedi çeşit yemek istedi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının kıyasıya yarıştığı takım oyununda menüde yer alan yemeklerden en çok sayıda başarılı tabak çıkaran takım oyunu alacak.

Çin Mutfağı Menüsü

1 - Sebzeli Wonton Çorba

2 - Çin Pilavı

3 - Ballı Zencefilli Tavuk

4 - Çin Böreği

5 - Moğol Usulü Et

6 - İstiridye Soslu Brokoli ve Kuşkonmaz

7 - Kızarmış Dondurma

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANMIŞTI?

MasterChef 2020'nin ilk kaptanlık düellosu Uğur ile Özgül arasında yaşandı. Mehmet Şef'in yaptığı somon carpaccio tarifini en iyi yapmaya çalışan iki isimden biri düelloyu kazandı.

Uğur ile Özgül'ün yemeklerinin başarılı olduğunu belirten Mehmet Şef, iki tabak arasında büyük benzerlik olduğunu ifade etti. Jüri, iki ismin yaptığı yemeği tadımının ardından kaptanlık düellosunu kazanan isim olarak açıkladığı yarışmacı Özgül oldu.