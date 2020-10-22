Masterchef günün menüsü! 22 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef Çay Saati menüsünde neler yapılacak?
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Masterchef günün menüsü! 22 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef Çay Saati menüsünde neler yapılacak?

22.10.2020 21:20 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:24
Masterchef günün menüsü! 22 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef Çay Saati menüsünde neler yapılacak?

Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım 2. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise çay saati. Peki çay saatinde hangi yemekler yapılacak? 7 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...

Masterchef'te dokunulmazlık menüsü açıklandı. Peki çay saatinde hangi yemekler yapılacak. Şeflerin istediği 7 farklı tür nedir?

MASTERCHEF 22 EKİM DOKUNULMAZLIK MENÜSÜ NEDİR?

Şefler çay saati menüsü yapılmasını istedi. Çay saatinde aşağıdakiler yapılacaktır:

- Vişneli mekik

- Sosyete mantısı

- Çilekli tart

- Ekler

- Sakallı sandviç

- Dereotlu poğaça

- Çatal

Masterchef günün menüsü! 22 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef Çay Saati menüsünde neler yapılacak?

OYUNDA SÜRPRİZ YAŞANDI! TAKIMLAR YER DEĞİŞTİRDİ!

Şefler dokunulmazlık oyununun 15. dakikasında iki takımın yer değiştirmesini istedi. Yani kırmızı takım mavi takımın yerine geçerken, mavi takım da kırmızı takımın yerine geçmiş oldu. Böylelikle iki takımda bazı karışıklıklar yaşanmış oldu. Yarışmaya bir tık daha fazla heyecan gelmiş oldu.

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