MasterChef günün menüsü: 18 Ağustos MasterChef yemek menüsü yaz konsepti oldu
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MasterChef günün menüsü: 18 Ağustos MasterChef yemek menüsü yaz konsepti oldu

MasterChef Türkiye, 18 Ağustos Salı günü yayınlanan bölümde jüri üyeleri, ilk takım oyununda yarışmacılardan yaz konsepti içerikli bir menü istedi. Peki, yaz konsepti menüsünde neler var? MasterChef günün menüsü ne oldu? İşte detaylar...

MasterChef günün menüsü: 18 Ağustos MasterChef yemek menüsü yaz konsepti oldu
18.08.2020 21:04 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:22

MasterChef'in ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, yaz konsepti altında 5 farklı yemek yapacak. Mavi ve kırmızı takımın yarıştığı oyunda hangi takım jürinin istediği menüyü çıkarabilecek? 16 yarışmacının yer aldığı yaz konsepti menüsünde hangi yemekler bulunuyor?

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı 2020 MasterChef lezzet yarışmasında, 18 Ağustos Salı günü takım oyunu menüsü yaz konsepti oldu. Menüde yer alan yemekler şunlar:

1 - Kabak çorbası

2 - Baklava hamurundan manterlı börek

3 - Ilık manda kaymağı ile semizotu salatası

4 - Dana nuar ve poleta

5 - Şeftalili parfe

MasterChef günün menüsü: 18 Ağustos MasterChef yemek menüsü yaz konsepti oldu

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Mavi takımda Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Mavi takımın kaptanı Tanya oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Mavi takımın kaptanı Tanya, kırmızı takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti. Kırmızı takım ise Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal ve kaptan Ayyüce'den oluştu.

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