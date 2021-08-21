MasterChef Görkem kimdir? MasterChef 2021 Görkem kaç yaşında, evli mi? MasterChef Görkem instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Görkem, izleyicilerin ilgi odağı odu. MasterChef takipçileri Görkem hakkında, MasterChef 2021 Görkem kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef GÖRKEM instagram hesabı ne? MasterChef Görkem kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Görkem hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Görkem kimdir ve MasterChef 2021 Görkem kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Görkem kimdir? MasterChef Görkem instagram hesabı ne?

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

MasterChef'in ilk turunda elleri titremişti ve oldukça heyecanlanmıştı. Ayrıca dövmeleriyle de dikkat çekmeyi başarmıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF GÖRKEM İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Görkem @gorkemdemirallhesabından paylaşımlar yapıyor.