Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Demiral geri mi geldi? Görkem kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem elendi mi?

Masterchef 2021 hız kesmeden devam ederken, yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etmişti. Masterchef Türkiye'nin 35. bölümünde ana kadroya dahil olan 9. isim belli oldu. Şeflerin verdiği karara göre Görkem Demiral ana kadroya giren 9. isim olarak seçildi. Peki, Görkem Demiral kimdir, ne işe yapar, kaç yaşında? Masterchef Görkem kimdir? Masterchef Görkem Demiral kaç yaşında, nereli? Masterchef Görkem elendi mi? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Görkem Demiral, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 23 yaşındaki Görkem, restoran ve otellerde çalıştığını belirtmişti. 6 yıldır bu meslekte olan Görkem, ilk tura ablası Esra Demiral ile birlikte gelmişti.

MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL

Görkem Demiral, ilk turda levrek lokum hazırlayarak şeflerin karşısına çıkmıştı. Levrekleri kelebek tekniğiyle açan Görkem, 3 evetle ilk turu geçmeyi başardı. Görkem ikinci turda Sergen ve Yasemin ile eşleşti. Yarışmacılardan soğan çorbası hazırlamaları istendi. Görkem rakiplerini geride bırakarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Ana kadro seçmelerinin 9. gününde yarışmacılardan Endonezya mutfağına özgü nasi goreng ve satay soslu tavuk yapmaları istendi. Şefler en iyi 5 tabağı seçti. Seçilen yarışmacılar ana kadroya bir adım daha yaklaştı. Yarışmacılara ana ürün olarak biber verildi. Verilen biberlerden bir yaratıcılık yemeği hazırlamaları istendi. Görkem balık suyunda 8 biberli dolma yaparak rakiplerini geride bıraktı ve ana kadroya girmeyi başardı.

GÖRKEM DEMİRAL ELENDİ Mİ?

Eleme oyununda Görkem, Hamza, Tahsin, Burcu, Tunahan ve Safanur mücadelesi yapıldı. İlk turda rakiplerini geride bırakarak elemeyi atlatan yarışmacılar Safanur, Tunahan ve Burcu oldu. Görkem, Hamza ve Tahsin'den ragiz yemeği hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerinin gerisinde kalarak yarışmaya veda eden isim, Görkem Demiral oldu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet