MasterChef Gamze kimdir? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Gamze elendi mi?

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu bu sevilen yapımda yarışmacılar da izleyiciler tarafından mercek altına alınıyor. Peki, MasterChef Gamze elendi mi? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı var mı?

MASTERCHEF YARIŞMACILARI MERAK KONUSU

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar her sezon olduğu gibi bu yıl da dikkatleri üzerine çekiyor. İzleyicilerin yakından takip ettiği yarışmada, yarışmacılar üst tura yükselebilmek için kıyasıya rekabet ediyor.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde Onur ile Kerem karşı karşıya gelmişti. Büyük finalin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştı.

MASTERCHEF 2025-2026 JÜRİLERİ KİMLER?

2025-2026 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde herhangi bir değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da üç deneyimli şef jüri koltuğunda yer alıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

Sakarya'dan yarışmaya katılan 26 yaşındaki Gamze Sönmez, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. Yemek tutkusunu küçük yaşlarda keşfeden Gamze, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bu ilgisini sosyal medyada değerlendirme kararı aldı. Instagram'da açtığı yemek sayfasıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Gamze'nin şu anda 205 bin takipçisi bulunuyor. Yaklaşık iki yıldır MasterChef yarışması için hazırlanan genç yarışmacı, programa katılma kararını takipçilerinin yoğun isteği üzerine aldığını ifade etti.

MASTERCHEF GAMZE ELENDİ Mİ?

MasterChef Gamze ana kadroya girmek için mücadeleediyor.