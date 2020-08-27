MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor? Ekranların sevilen programı MasterChef, yayınlandığı her bölüm ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki, MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MastrChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor? İşte 24 Ağustos MasterChef yayın saati, ve detayları

Yemek performansların, stresini ve heyecanını eksik olmadığı MasterChef fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor? MasterChef yeni bölümünde neler olacak?

MASTERCHEF FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef fragmanı yayınlandı ve bu akşam MasterChef yeni bölümde neler olacağı netleşti. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için Çin Mutfağından lezzetler çıkarmak için savaşıyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Somer Şef masterclass'ta yarışmacılara domates salçası, biber salçasının nasıl yapıldığını ve işin püf noktalarını gösterecek... Somer Şef ayrıca yarışmacılara turşu kurmayı da öğretecek. Somer Şef'e ayrıca Mehmet Şef ve Danilo Şef de eşlik edecek.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!