MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor? Ekranların sevilen programı MasterChef, yapılan yemekelr ve yaşanan diyaloglarla izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MastrChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor? İşte 24 Ağustos MasterChef yayın saati, ve detayları…

Her akam yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye, yarışmacıların diyalogları ve yemek performansları ile ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor?

MASTERCHEF FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef fragmanı yayınlandı ve bu akşam MasterChef yeni bölümde neler olacağı netleşti. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için Çin Mutfağından lezzetler çıkarmak için savaşıyor.

MASTERCHEF'TE BUGÜN NELER OLACAK?

Tadım aşamasında ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, bir yemeğin tadımını yaparken zorlanıyor. Zanna "MasterChef'te ilk defa bir yemek yiyemiyorum" derken Yalçınkaya "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara kızıyor.

MASTERCHEF SAAT KAÇTA? MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye bu akşam saat 20.00'de başlayacak

YENİ KAPTANLAR BELLİ OLDU

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni haftanın kaptanlık oyunuyla ekrana geldi. Kaptanlık oyununda en iyi 8 ıslak hamburgeri yapmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Oyunun kazananı ise Uğur oldu. Mavi takımın kaptanı olan Uğur kırmızı takımın kaptanı olması için Özgül'ü seçti.

Yapılan seçimlerin ardından mavi takımın kadrosunda; Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray yer aldı.

Kırmızı takım ise; Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa'dan oluşuyor.