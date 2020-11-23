MasterChef fragman izle! 23 Kasım MasterChef izle! MasterChef son bölüm özeti!
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MasterChef fragman izle! 23 Kasım MasterChef izle! MasterChef son bölüm özeti!

23.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:21
MasterChef fragman izle! 23 Kasım MasterChef izle! MasterChef son bölüm özeti!

Kaptanlık mücadelesi için yarışacak yarışmacıları hangi yemekleri yapacak? MasterChef fragman izle! MasterChef son bölüm izle!

MasterChef yarışmasında Ayyüce'nin elenmesi ile yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı. Peki, Kaptanlık mücadelesi için yarışacak yarışmacıları hangi yemekleri yapacak? MasterChef fragman izle! MasterChef son bölüm izle!

MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Sefa eleme potasına giden 3. isim oldu.

Elenen isim: Ayyüce oldu.

23KASIM MASTERCHEF YARIŞMASINDA NELER OLACAK?

Ayyüce'nin elenmesi ile birlikte 8 yarışmacı kaldı. Kaptanlık mücadelesi için yarışacak yarışmacılar çiğ börek yapacak. En iyi yapan kişi mavi takımın kaptanlığını kazanacak.

MASTERCHEF 23 KASIM MASTERCHEFİZLE!

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