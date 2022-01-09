Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye bitiş tarihi! Masterchef büyük ödül nedir?

Masterchef 2022 finali ne zaman? sorusu gündemin sıklıkla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aylardır devam eden program, macerasını kısa bir süre sona sonlandıracak. Son dördün belli olduğu MasterChef Türkiye 2021'de Hasan, Sergen, Eren ve Tahsin şef önlüklerini giyerek son 4 isim arasına kaldı. Masterchef Türkiye bitiş tarihi ne zaman? Masterchef büyük ödül nedir?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021-2022 FİNAL 4'LÜSÜ KİMLER?

Finale kalan 4 isim şöyle:

- Sergen

- Hasan

- Eren

- Tahsin

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 FİNALİ NE ZAMAN?

Yayınlanan tanıtıma göre, Survivor 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. Bu nedenle MasterChef'in önümüzdeki hafta büyük finalini gerçekleştirerek ekran macerasını noktalaması bekleniyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.

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