Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye bitiş tarihi! Masterchef büyük ödül nedir?
Masterchef Türkiye'nin 2021 sezonunda büyük finale sayılı günler kaldı. İzleyiciler, Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye bitiş tarihi ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki, Masterchef Türkiye 2022 finali ne zaman? Masterchef Türkiye 2022 final günü ne zaman olacak? Masterchef Türkiye finale kimler çıktı, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
Masterchef 2022 finali ne zaman? sorusu gündemin sıklıkla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aylardır devam eden program, macerasını kısa bir süre sona sonlandıracak. Son dördün belli olduğu MasterChef Türkiye 2021'de Hasan, Sergen, Eren ve Tahsin şef önlüklerini giyerek son 4 isim arasına kaldı. Masterchef Türkiye bitiş tarihi ne zaman? Masterchef büyük ödül nedir?
Finale kalan 4 isim şöyle:
- Sergen
- Hasan
- Eren
- Tahsin
Yayınlanan tanıtıma göre, Survivor 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. Bu nedenle MasterChef'in önümüzdeki hafta büyük finalini gerçekleştirerek ekran macerasını noktalaması bekleniyor.
Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.
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