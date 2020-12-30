MasterChef finali ne zaman? MasterChef 2021 final tarihi kesinleşti! MasterChef büyük ödül ne kadar?

MasterChef final tarihi için beklenen açıklama geldi. Şampiyonluk yarışında son etaba girilirken MasterChef Türkiye 2020'de Emir'in elenmesinin ardından büyük final tarihi kesinleşti. Peki, MasterChef finali ne zaman? MasterChef büyük ödül ne kadar? MasterChef 2021 final tarihi kesinleşti!

MasterChef'te Serhat ve Barbaros'un finalist olduğu yarışmada, cumartesi günü yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Ardından iki yarışmacının topladığı puanlar şefler tarafından değerlendirilecek. MasterChef finalinde Serhat ve Barbaros kendi imzasını taşıyan yemekleri canlı yayında hazırlayacak. İşte, MasterChef 2021 final tarihi

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN? 2021!

MasterChef'de 2 Ocak Cumartesi akşamı büyük final oynanacak. Finalin ilk gününde yarışmacılar yaratıcılık üzerine üç oyun oynayacak. Bu yemeklerden birinde yalnızca dört temel malzeme kullanılacak. İkinci oyunda ise yarışmacılar, MasterChef'e geldikleri yemeklerin aynısını yapacak.

MasterChef Türkiye'nin pazar akşamı yayınlanacak bölümünde ise cumartesi günü yapılan oyunlardan puanlar eklenecek. Pazar günü yarışmacılar birer menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde geçen yıl olduğu gibi iki finalist kendi imzasını taşıyan tabağı yapacak.

Yapılan değerlendirmelerle toplam oy sonuçlarına göre MasterChef 2020 şampiyonu belli olacak.

MasterChef

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sosyal medyada MasterChef Türkiye finalinin Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen üzerinde yayınlanacağı konuşuluyor. Fakat bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

2021 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. 2018 yılında MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU

MasterChef 2019 büyük finaline kalan son ikili Cemre ve Alican olmuştu. Büyük finalde Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.