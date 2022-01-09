Masterchef finale çıkan isimler belli oldu mu? Masterchef finale kim çıktı? Masterchef final karşılaşması kimler arasında olacak? gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Masterchef finale kim çıktı 2022? Eren mi Tahsin mi Sergen mi Hasan mı? Masterchef Türkiye finalinde hangi yarışmacılar var? Finale kimler yükseldi? Masterchef 2022 en iyi 3 isim kim oldu? Masterchef en iyi 2 isim kimdir? Masterchef şampiyonu kim olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 2022 finali hangi gün yapılacak henüz netleşmedi. Fakat Survivor 2022 15 Ocak Cumartesi tarihinde başlayacak. Haliyle Masterchef 2022 finalinin de bu tarihten önce yapılacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021-2022 FİNAL 4'LÜSÜ KİMLER?

Finale kalan 4 isim şöyle:

- Sergen

- Hasan

- Eren

- Tahsin

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 FİNALE HANGİ İKİLİ KALDI?

9 Ocak Pazar bugün Masterchef Türkiye'nin en iyi 3 ismi belli olacak ve 1 kişi yarışmaya veda edecek. Sonraki günlerde ise en iyi ikili isim açıklanacak ve final gününde şampiyon belli olacaktır. Bugünkü Masterchef programında Eren, Tahsin, Sergen ve Hasan dörtlüsünden bir kişi yarışmaya veda edecektir.

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