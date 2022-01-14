Masterchef final ne zaman? TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran en çok izlenen yarışma programlarından Masterchef'te final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler MasterChef Türkiye kim şampiyon oldu? Eren mi, Hasan mı? Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu?sorularını merak ediyor. Peki, Masterchef final saat kaçta? Masterchef final ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FİNAL SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye final bölümüyle 14 Ocak (bu akşam) Cuma akşamı 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye'nin 14 Ocak akşamı yayınlanacak olan 158. bölümünde iki finalist karşı karşı gelecek.

Dün akşamki bölümde Eren: 65 Puan, Hasan: 59 puan toplamıştı. Bu akşam canlı yayında Hasan ile Eren son performanslarını sergileyip şampiyon olmak için yarışacak. Bu akşamki bölümde Masterchef'in finalinde Eren ile Hasan kıyasıya bir mücadele vermek için yarışacak. Heyecan dolu dakikalar izleyenleri bekliyor.

MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ

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