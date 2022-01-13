Masterchef final canlı mı? Masterchef canlı yayın ne zaman? soruları araştırılıyor. Masterchef'te heyecan dolu bir sezonun daha sonuna gelindi.Büyük heyecana sahne olan final etabı 2 gün sürecek ve Cuma günü Masterchef 2022 şampiyonu belli olacak. Peki, Masterchef final canlı mı? Masterchef canlı yayın ne zaman? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FİNAL CANLI MI?

Büyük heyecana sahne olan Masterchef 2022'nin finali 14 Ocak Cuma akşamı canlı olarak TV8 ekranlarından yayınlanacak. Hasan ve Eren'in finale kaldığı yarışmada Masterchef finali canlı olarak ekranlara gelecek.

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MASTERCHEF CANLI YAYIN NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 2021 finali 14 Ocak Cuma 2022 tarihinde canlı yayında belli olacaktır. 14 Ocak Cuma akşamı 20.00'da ekranlara gelecek Masterchef finali ile birlikte Masterchef 2022 şampiyonu da belli olmuş olacak.

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