Masterchef Fatma kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Fatma yarışmadan elendi mi, geri mi döndü?

Masterchef Fatma kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi? Masterchef Fatma elendi mi? Yarışmaya veda mı etti? Masterchef'te ana kadroda yer alan Fatma Polat en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Bunun ardından izleyiciler Fatma kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Masterchef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini 'öğrenme obezi' olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonu nedeni ile de jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sosyal medya platformu Instagram'da@fffatmapolat kullanıcı adıyla yer alan MasterChef Fatma Polat'ın 15 bin takipçisi bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASTERCHEF FATMA ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan yarışma sonucunda Fatma Masterchef'e veda etti. Ana kadroya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet