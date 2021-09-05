Masterchef Fatma elendi mi? 5 Eylül Masterchef Türkiye Fatma elendi mi, kim elendi?

Masterchef eleme gecesinde heyecan devam ediyor. Son ikiye kalan yarışmacılar Fatma ve Hamza oldu. İki isimden birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef Fatma elendi mi? 5 Eylül Masterchef Türkiye Fatma elendi mi, kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef Fatma kimdir, kaç yaşında? Masterchef Fatma elendi mi? Masterchef Fatma yarışmaya devam edecek mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF FATMA KİMDİR?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat'ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini 'öğrenme obezi' olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonu nedeni ile de jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.

MASTERCHEF 6 ELEME ADAYI KİMLERDİR?

3 Eylül Cuma günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu İbrahim kazandı ve 5. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. 6. eleme adayı ise Hamza oldu

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Emre

2. eleme adayı : Fatma

3. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı : Dilara

5. eleme adayı : Safanur

6. eleme adayı : Hamza

MASTERCHEF FATMA ELENDİ Mİ?

Henüz elenen isim açıklanmadı. Takipte kalabilirsiniz... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.