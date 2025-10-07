MasterChef Esra kim, MasterChef Esra ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu?

MasterChef Türkiye'yi takip eden izleyiciler, yeni sezonun heyecanı sürerken geçmiş yıllarda yarışan isimleri de yeniden araştırıyor. Bu isimlerden biri olan Esra Tokelli'nin yarışmadaki performansı, kariyer yolculuğu ve günümüzde neler yaptığı büyük ilgi görüyor.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda yarışarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. İstanbul doğumlu olan Tokelli, 46 yaşındadır ve 24 yaşında bir oğlu bulunmaktadır. Aşçılıkla uzun süredir ilgilenen Esra Tokelli, yemek yapmayı yaşamının bir parçası olarak görüyor.

Yarışmaya katılmadan önce, Seda Sayan'ın sunduğu "Yemekteyiz" programına da katılmış ve o yarışmada birincilik elde etmiştir. MasterChef'e ise mutfak tutkusunu profesyonel bir boyuta taşımak amacıyla katıldığını belirtmiştir. Kendi restoranına sahip olan Tokelli, hazırladığı yemekleri ve tariflerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaktadır.

ESRA NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

Esra Tokelli, 2020 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye sezonunda yarışmıştır. Yarışmada dikkat çeken bir performans sergilese de şampiyonluk elde edememiştir.

ESRA ŞİMDİ NE YAPIYOR?

MasterChef deneyiminin ardından profesyonel mutfak kariyerine devam eden Esra Tokelli, halen şeflik yapmaktadır. Yemekteyiz programında kazandığı başarı ve MasterChef'teki performansıyla tanınan Tokelli, bugün de mutfakta aktif olarak çalışmakta ve yemek tutkusunu sürdürmektedir.