MasterChef Erim kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Erim ne zaman yarıştı?

Daha önceki sezonlarda sergilediği performansla adından söz ettiren Erim, yeniden ekran başındaki izleyicilerin ilgi odağı olmuş durumda. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hangi sezonda yarıştığı gibi sorular, Erim'in sevenleri tarafından araştırılıyor. Mutfakta gösterdiği disiplinli çalışma, özgüveni ve kararlılığı ile Erim'in MasterChef yolculuğu, programın unutulmayan hikâyeleri arasında yerini almış durumda.

MASTERCHEF ERİM KİMDİR?

Aslen Erzincanlı olan 23 yaşındaki Erim Şanal, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılarak mutfaktaki yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşına rağmen sergilediği özgüvenli duruş ve lezzetli tabaklarla yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Levrekte Başlayan Yolculuk, Ana Kadroya Uzandı

İlk turda hazırladığı soslu levrek ile üç jüriden de "evet" almayı başaran Erim, ikinci turda Muhammed ve Kadir ile girdiği düelloları başarıyla tamamlayarak bir sonraki aşamaya yükseldi. Ana kadro seçmelerine kalan Erim, başlangıçta yedek yarışmacılar arasında yer aldı. Ancak 6 Eylül akşamı hazırladığı etkileyici yemekle rakiplerini geride bırakarak ana kadroya dahil olmayı başardı.

Son Altıda Elveda

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde başarılı performansıyla adını son altı yarışmacı arasına yazdıran Erim, bu aşamada Semih ile çıktığı düelloda elenerek MasterChef Türkiye'ye 6. olarak veda etti. Genç yaşta sergilediği istikrarlı performans ve azmiyle izleyicilerin hafızasında kalmayı başardı.