Masterchef Eren kimdir? Masterchef Eren nereli, kaç yaşında? MasterChef Eren Kaşıkçı Instagram hesabı!

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MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada'dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir. Bir sörf otelinde şeflik yapmaktadır. İstanbul'da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Eşinin desteği ve kendi isteği ile Çanakkale Gökçeada'dan 2021'de MasterChef'e katılmıştır. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef'te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.

MasterChef Eren @kizilsakalinmutfag hesabından paylaşımlar yapıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye performansıyla beğenilen yarışmacılar arasında yer alan Eren Kaşıkçı'nın MasterChef Türkiye macerası devam etmektedir.

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