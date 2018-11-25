Masterchef Ercan Sizin İçin Taco Yaptı | Acayip Tarifler

Selamlar

Bugün #yemekteyiz ve #masterchef programından tanıdığınız sevgili Ercan kanalıma konuk oldu. Sizler için daha önce hiç bir yerde paylaşmadığı taco tarifini paylaştı. Sonuç o kadar lezzetliydi ki acı falan demedim hakkını vererek yedim. Bu leziz tarifi sizde mutlaka deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. Geldiğin için tekrar çok teşekkür ederim @mastertacochef ellerine sağlık ??