Masterchef Eray kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona Cumartesi günü başlayan masterchef yarışmasında, eski sezon yarışmacıları halen araştırılmaya devam ediyor. Peki, Masterchef Eray kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2020 sezonunda yarışan Eray, yarışmadaki başarısı ile hafızalarda yer etti. Masterchef Eray kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eleme potasında olan isimlerden biri de Eray. Eray Masterchef 20 Aralık eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu. Bu sonuçla Masterchef Türkiye yarışmasında Eray 5. oldu.

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.