MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Eray hakkında MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli ve MasterChef Eray kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Eray, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Eray hakkında MasterChef Eray kimdir, MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Eray kimdir?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.