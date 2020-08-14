MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Eray hakkında MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli ve MasterChef Eray kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli?
14.08.2020 07:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 07:24

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Eray, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Eray hakkında MasterChef Eray kimdir, MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Eray kimdir?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

İlgili Haberler

MasterChef Berk kimdir? MasterChef Berk İlter kaç yaşında, nereli?
MasterChef Berk kimdir? MasterChef Berk İlter kaç yaşında, nereli?
MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?
MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?
MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli?
MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli?
MasterChef Özgül kimdir? MasterChef Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?
MasterChef Özgül kimdir? MasterChef Özgül Coşar kaç yaşında, nereli?
MasterChef Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?
MasterChef Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?
MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli?
MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli?
MasterChef Sedat kimdir? MasterChef Sedat Tuncer kaç yaşında, nereli?
MasterChef Sedat kimdir? MasterChef Sedat Tuncer kaç yaşında, nereli?
MasterChef Furkan kimdir? MasterChef Furkan Yalçın kaç yaşında, nereli?
MasterChef Furkan kimdir? MasterChef Furkan Yalçın kaç yaşında, nereli?
MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?
MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?
MasterChef Esra kimdir? MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
MasterChef Esra kimdir? MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?
MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?
Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü boyu, burcu
Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü boyu, burcu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Politika
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış 3. Sayfa
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı 3. Sayfa
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Ekonomi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı Güncel
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Alişan'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Beleş mi aldın karıyı?
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Hint Okyanusu'nda karaya oturan Japon tankeri, ekosistemi ciddi ölçüde tehdit ediyor
Hint Okyanusu'nda karaya oturan Japon tankeri, ekosistemi ciddi ölçüde tehdit ediyor
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Sabah
Şu an buradasınız: MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında, nereli? - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 07:26:08. #1.15#
title