Masterchef Eray elendi mi? Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında? 20 Aralık Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu?

Masterchef'te bir elenen isim daha belli oluyor. Bu elemeden sonra Masterchef'te 4 kişi kalacak ve takımlar yerine bireysel isimler yarışacak. Peki bu akşam elenen isim kim oldu? Masterchef Eray elendi mi? Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında?

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Eray, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Eray kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Eray Aksungur MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Eray hayat hikayesi ve MasterChef Eray Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Eray'ı mercek altına alıyoruz. Masterchef'te eleme heyecanı devam ederken eleme potasında olan 3 isimden biri olan Eray'ın kim olduğu ve elenip elenmediği merak edildi. Peki, Masterchef Eray kimdir?

MASTERCHEF ERAY ELENDİ Mİ?

Eleme potasında olan isimlerden biri de Eray. Henüz elenen isim açıklanmadı. Takipte kalabilirsiniz. Bugün Eray, Serhat ve Özgül arasından bir kişi elenecek. Diğer iki isim ilk 4'e kalacaktır.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

MASTERCHEF ERAY MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.