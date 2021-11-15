Masterchef Emre sağlık durumu nasıl, elendi mi? Emre Büber'in hasta mı var, hastalığı nedir?

Masterchef Emre sağlık durumu nasıl, elendi mi? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Masterchef 2021'in ana kadrosunda yer alarak bir hayran kitlesi oluşturan Emre Büber'in ani vedası, yarışmanın hayranlarını üzmüştü. Emre Büber'in hastalığı mı var, hastalığı nedir? Masterchef Emre Büber kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Masterchef Emre, 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Aşçılık eğitimi almamasına rağmen iddialı olan Emre Büber, 4 yıldır bu sektördedir. Alaylı aşçı olarak çalışan Emre Büber, yarışmaya babası, küçük kardeşi ve kuzeni ile birlikte gelmiştir. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.

MASTERCHEF EMRE HASTA MI?

TV8'de yayınlanan yarışma programına katılan Emre Büber'in hastalığa yakalandığı iddia edilmişti. Parkinson hastası olduğu iddia edilen Büber, son olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Fenomen yarışma programı MasterChef'te 11. haftada elenen isim Emre Büber olmuştu.

'PARKİNSON TEŞHİSİ' İDDİASI

Ünlü fenomen Ata Benli'nin iddiasına göre, Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu. Benli, Emre Büber için ''Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir" sözlerini kullanmış, sevilen yarışmacının hasta olduğunu iddia etmişti.

BÜBER'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyayada gündem olan bu iddia sonrası, Emre Büber, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Büber, açıklamasında ''Medyada çıkan haberler in hiçbiri doğru değildir. Benim sağlığım gayet yerinde'' ifadelerini kullandı.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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