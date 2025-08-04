MasterChef Emre kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Emre ne zaman yarıştı?

Emre, daha önceki sezonlarda sergilediği özgün tavır, disiplinli yaklaşım ve mutfak bilgisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hangi sezonda yer aldığı, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar yeniden izleyicinin merak ettiği başlıklar arasında. Emre'nin MasterChef macerası, hem programın hafızalarda yer eden anlarından biri olarak hem de azimle mutfağa gönül verenler için ilham kaynağı olarak ön plana çıkıyor.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

1998 doğumlu Emre Ün, İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Lise ve üniversite eğitimini aşçılık üzerine tamamlayan 26 yaşındaki Emre, mesleki bilgisini okul sıralarından alıp profesyonel mutfaklara taşıdı.

Eğitiminin ardından çeşitli otel ve restoranlarda deneyim kazanan Emre, yaklaşık 8 yıldır aşçılık mesleğini aktif olarak sürdürüyor. Son iki yıldır ise Silivri'de kendi sandviç dükkânını işleterek girişimcilik yolunda da adım atan Emre Ün, hem sahada hem de ekranda adından söz ettirmeye devam ediyor.