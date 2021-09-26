MasterChef 2021'de ana kadro tamamlanmaya başlarken bir yandan da yarışmaya veda edenler belli oluyor. 26 Eylül akşamı da bir yarışmacı veda edecek Peki bu isim Emre mı oldu. MasterChef Emre elendi mi? İşte, detaylar…

MASTERCHEF SON ÜÇE KALANLAR

MasterChef Türkiye eleme grubunda en iyi 3 yarışmacı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1. Hasan

2. Sergen

3. Burcu

Geriye kalan 3 yarışmacıdan birisi bu gece MasterChef'e veda edecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Eleme grubu yarışmacılar:

1. Emre

2. Mustafa

3. Hamza

Veda eden isim henüz netleşmedi…

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