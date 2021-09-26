MasterChef Emre elendi mi?
MAsterChef 2021'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler dikkatle yarışmayı izlerken son üçe kalan yarışmacıları takip etti. Son 3 yarışmacıdan biri olan Emre da izleyicilerin merak konusu odu. Peki, MasterChef Emre elendi mi?
MasterChef 2021'de ana kadro tamamlanmaya başlarken bir yandan da yarışmaya veda edenler belli oluyor. 26 Eylül akşamı da bir yarışmacı veda edecek Peki bu isim Emre mı oldu. MasterChef Emre elendi mi? İşte, detaylar…
MASTERCHEF SON ÜÇE KALANLAR
MasterChef Türkiye eleme grubunda en iyi 3 yarışmacı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
1. Hasan
2. Sergen
3. Burcu
Geriye kalan 3 yarışmacıdan birisi bu gece MasterChef'e veda edecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Eleme grubu yarışmacılar:
1. Emre
2. Mustafa
3. Hamza
Veda eden isim henüz netleşmedi…
Haberler.com - Gündem