Masterchef elenen yarışmacılar kimlerdir? 6-7 Ağustos Masterchef yapılan yarışmada ana kadroya ve yedek kadroya giremeyen isimler!
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Masterchef elenen yarışmacılar kimlerdir? 6-7 Ağustos Masterchef yapılan yarışmada ana kadroya ve yedek kadroya giremeyen isimler!

Masterchef elenen yarışmacılar kimlerdir? 6-7 Ağustos Masterchef yapılan yarışmada ana kadroya ve yedek kadroya giremeyen isimler!
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Masterchef heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yarışma sonucunda 5 isim yedek kadroya seçilirken 4 isim ise yarışmaya veda etti. Peki, bugün yapılan yarışma sonucunda hangi isimler yarışmaya veda etti? Masterchef elenen isimler kimlerdir? Masterchef ana kadroya kimler seçildi? Masterchef yedek kadroya hangi isimler seçildi? İşte tüm detaylar...

Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, Masterchef elenen yarışmacılar kimlerdir? 6-7 Ağustos Masterchef yapılan yarışmada ana kadroya ve yedek kadroya giremeyen yarışmadan elenen isimler!

MASTERCHEF ANA KADROYA SEÇİLEN 5 YARIŞMACI KİMLERDİR?

Ana kadroya seçilen 5 yarışmacı:

  • Fatma
  • Milhan
  • Dilara
  • İbrahim
  • Tunahan

6 AĞUSTOS MASTERCHEF FİNAL TURUNU KİM KAZANDI?

6 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:

  • - Mete
  • - Sergen
  • - Fikret
  • - Sevgi
  • - Umutcan
  • - Baturalp

Bu 6 isimden Mete ve Sergen yedek kadroya seçildi.

Bunun öncesinde yapılan turda Nursima, Berk ve Ateş yedek kadroya seçilmişti.

Buna göre yedek kadroya seçilen yarışmacılar şöyle:

  • Nursima
  • Berk
  • Ateş
  • Sergen
  • Mete

MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACILAR KİMLERDİR?

Bugün yapılan yarışma sonucunda 4 kişi yarışmaya veda etti.

Elenen isimler şöyle:

  • - Fikret
  • - Sevgi
  • - Umutcan
  • - Baturalp
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