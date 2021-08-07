Masterchef elenen yarışmacılar kimlerdir? 6-7 Ağustos Masterchef yapılan yarışmada ana kadroya ve yedek kadroya giremeyen isimler!

Masterchef heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yarışma sonucunda 5 isim yedek kadroya seçilirken 4 isim ise yarışmaya veda etti. Peki, bugün yapılan yarışma sonucunda hangi isimler yarışmaya veda etti? Masterchef elenen isimler kimlerdir? Masterchef ana kadroya kimler seçildi? Masterchef yedek kadroya hangi isimler seçildi? İşte tüm detaylar...